Представлено м’яч українського Суперкубку

Українська ПФЛ отримала новий м’яч

Новий сезон Динамо та Шахтар відкриють м'ячем Select Brillant Super у матчі за Суперкубок України.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Із наступного сезону Select стане офіційним м'ячем Професійної футбольної ліги. Договір між сторонами був підписаний на три сезони.

Відзначимо, що Select є офіційним м'ячем вищих дивізіонів чемпіонатів 🇩🇪 Німеччини, 🇵🇹 Португалії, Нідерландів, Бельгії, Данії, Ісландії, Швеції, Фінляндії.

Раніше, було представлено новий м’яч АПЛ.

Нагадаємо, українські клуби виступили за впровадження VAR.

Джерело - Чемпіон.