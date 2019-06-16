В наступному сезоні м’яч в Англійській Прем‘єр-лізі буде із рожевими вставками.

Переважатиме білий колір мяча, із чорними та рожевими вставками.

"Ми хотіли розробити м'яч, який конкретно проілюстрував би риси АПЛ.

Високотехнологічний і точний м'яч за своєю природою, але, в той же час, натхненний англійською культурою життя і футболу", - розповів представник Nike Кіран Ронан.