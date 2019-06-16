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Представлений новий м’яч АПЛ

Сьогодні 16:08 244 0
Предсталений новий м’яч АПЛ
Представлений новий м’яч АПЛ

В наступному сезоні м’яч в Англійській Прем‘єр-лізі буде із рожевими вставками.

Переважатиме білий колір мяча, із чорними та рожевими вставками.

"Ми хотіли розробити м'яч, який конкретно проілюстрував би риси АПЛ.

Високотехнологічний і точний м'яч за своєю природою, але, в той же час, натхненний англійською культурою життя і футболу", - розповів представник Nike Кіран Ронан.

Нагадаємо, АПЛ заборонить футболістам просити у арбітра звертатися до VAR.

 

Джерело - ua.tribuna.com.

#АПЛ, #футбол
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