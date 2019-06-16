В наступному сезоні м’яч в Англійській Прем‘єр-лізі буде із рожевими вставками.
Переважатиме білий колір мяча, із чорними та рожевими вставками.
"Ми хотіли розробити м'яч, який конкретно проілюстрував би риси АПЛ.
Високотехнологічний і точний м'яч за своєю природою, але, в той же час, натхненний англійською культурою життя і футболу", - розповів представник Nike Кіран Ронан.
New season style. @nikefootball launch the Merlin as the official 2019/20 Premier League match ball: https://t.co/tFwCVHiYP9 pic.twitter.com/6rzXTmhZmw— SoccerBible (@SoccerBible) 16 червня 2019 р.
Нагадаємо, АПЛ заборонить футболістам просити у арбітра звертатися до VAR.
Джерело - ua.tribuna.com.