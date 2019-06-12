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Українські клуби виступили за введення VAR

Сьогодні 14:05 425 0
В Україні може з’явитися технологія відеодопомоги арбітрам
Українські клуби виступили за введення VAR

У наступному сезоні в українській прем’єр-лізі може з’явитися система відеодопомоги арбітрам (VAR).

Про це повідомив журналіст Кирило Крижановський в Twitter. 

За його інформацією, сьогодні відбуваються збори клубів УПЛ. Серед винесених на обговорення питань – впровадження VAR.

"Клуби УПЛ проголосували за введення ВАР в УПЛ", – розповів він.

Відзначимо, що VAR першою з’явилася у США. Згодом її впровадили у чемпіонатах Німеччини, Італії, Португалії. 

Раніше повідомлялося, що Волинь отримала технічну поразку у матчі із Карпатами.

Нагадаємо, Колос з села Ковалівка вперше вийшов в УПЛ.

 

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #VAR
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