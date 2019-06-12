Українські клуби виступили за введення VAR

У наступному сезоні в українській прем’єр-лізі може з’явитися система відеодопомоги арбітрам (VAR).
Про це повідомив журналіст Кирило Крижановський в Twitter.
За його інформацією, сьогодні відбуваються збори клубів УПЛ. Серед винесених на обговорення питань – впровадження VAR.
"Клуби УПЛ проголосували за введення ВАР в УПЛ", – розповів він.
Відзначимо, що VAR першою з’явилася у США. Згодом її впровадили у чемпіонатах Німеччини, Італії, Португалії.
Раніше повідомлялося, що Волинь отримала технічну поразку у матчі із Карпатами.
Нагадаємо, Колос з села Ковалівка вперше вийшов в УПЛ.
Джерело - Чемпіон.