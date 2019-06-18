Екс-захисник Динамо Євгеній Хачеріді не проти перейти в чемпіонат Росії.
Про це зізнався сам гравець.
"Не знаю, перейшов би в Росію, брехати не буду. А якщо немає пропозицій, а тільки одну пропозицію з Росії? Треба ж сім'ю годувати.
Інша справа, якщо є й інші, наприклад, з Туреччини. Я, звичайно, вважатиму за краще її. З Росії пропозицій не було ніколи, тільки розмови", – розповів гравець.
Минулого сезону Хачеріді провів за ПАОК 11 матчів у всіх турнірах.
Раніше, Хачеріді підтримав перехід захисника збірної України Ярослава Ракицького у російський Зеніт.
Нагадаємо, Хачеріді став вільним агентом.
Джерело - isport.ua.