Екс-захисник Динамо Євгеній Хачеріді не проти перейти в чемпіонат Росії.

Про це зізнався сам гравець.

"Не знаю, перейшов би в Росію, брехати не буду. А якщо немає пропозицій, а тільки одну пропозицію з Росії? Треба ж сім'ю годувати.

Інша справа, якщо є й інші, наприклад, з Туреччини. Я, звичайно, вважатиму за краще її. З Росії пропозицій не було ніколи, тільки розмови", – розповів гравець.