Екс-гравець Динамо Євген Хачеріді прокоментував скандальний перехід Ярослава Ракицького

Екс-гравець Динамо Євген Хачеріді підтримав перехід захисника збірної України Ярослава Ракицького у російський Зеніт.

Про це розповів сам гравець.

"З Ракицьким я ніколи не спілкувався, так, в збірній завжди спілкуємося. До речі, хлопець взагалі нормальний, посміятися, усміхнулася. Вважаю, це його право грати, де він хоче.

Зеніт - гідна команда. Запропонували, напевно, хорошу зарплату. Команда грає в Лізі чемпіонів. Так, це Росія, але якщо говорити про політику - для мене вона взагалі в стороні", – розповів він.

Відзначимо, що Ракицький виступає за російський Зеніт із початку року.

Раніше, Хачеріді пояснив ситуацію із переходом в Шахтар.

Нагадаємо, Хачеріді став вільним агентом.

Джерело - isport.ua.