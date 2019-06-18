Екс-гравець Динамо Євген Хачеріді підтримав перехід захисника збірної України Ярослава Ракицького у російський Зеніт.
Про це розповів сам гравець.
"З Ракицьким я ніколи не спілкувався, так, в збірній завжди спілкуємося. До речі, хлопець взагалі нормальний, посміятися, усміхнулася. Вважаю, це його право грати, де він хоче.
Зеніт - гідна команда. Запропонували, напевно, хорошу зарплату. Команда грає в Лізі чемпіонів. Так, це Росія, але якщо говорити про політику - для мене вона взагалі в стороні", – розповів він.
Відзначимо, що Ракицький виступає за російський Зеніт із початку року.
Раніше, Хачеріді пояснив ситуацію із переходом в Шахтар.
Нагадаємо, Хачеріді став вільним агентом.
Джерело - isport.ua.