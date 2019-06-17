Хачеріді: Я на 99% вільний агент

Українець чекає на пропозиції

31-річний екс-захисник київського Динамо і збірної України з футболу Євген Хачеріді, який нині виступає за грецький ПАОК, став вільним агентом.

Про це розповів сам футболіст.

"Я півроку був у відпустці, не грав, так що відпочив. Тепер контракт з ПАОКом закінчено, я на 99% вільний агент. Залишилися деталі, які потрібно залагодити. Сподіваюся, найближчим часом надійде конкретна пропозиція", — зазначив Хачеріді.

Минулого сезону Хачеріді провів за ПАОК 11 матчів у всіх турнірах.

Також Шахов відмовився продовжити контракт з ПАОКом.

Джерело - Чемпіон.