Динамо цікавиться захисником польської Легії Матеушом Вєтескою.
Про це розповів журналіст Super Express Пьотр Кожмінскі.
Наразі гравець виступає на молодіжному чемпіонаті Європи за збірну Польщі, який проходить в Італії та Сан-Маріно.
Конкуренцію київському клубу у боротьбі за гравця може скласти португальська Брага.
У минулому сезоні Вєтеска став віце-чеспіоном Польщі у складі Легії, за яку провів 27 матчів.
Нагадаємо, захисник Динамо Микола Морозюк підпише контракт із турецьким Різерспором.
Раніше, Аталанта відмовилась від трансферу Маліновського.
Джерело - football24.ua.