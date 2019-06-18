Мій профіль
Харлан виграла чемпіонат Європи
Вчора 21:23 741
Ястремська - Гергес: ОНЛАЙН. LIVE трансляція
Сьогодні 12:11 69
Ястремська зіграє проти Гергес у першому колі Бірмінгема
Сьогодні 11:43 83
Лунін і Булеца потрапили в ТОП-10 найбільш вражаючих гравців чемпіонату світу
Вчора 20:20 1540
Сербські уболівальники: Українці, ви нам не брати! Ви мерзенні тварини!
Вчора 19:27 11352 6
Світоліна програла росіянці на турнірі в Бірмінгемі
Вчора 15:34 985
Збірна України U-20 - чемпіон світу!
16.06.2019 01:16 3255 1
Україна U-20 - Південна Корея U-20 3:1. Огляд матчу
15.06.2019 21:51 4421
Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
15.06.2019 20:55 6050
Його батько загинув за Україну, а він зіграє у фіналі чемпіонату світу
15.06.2019 11:38 3414
Навколо спорту
Блоги
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20 Андрій Твердохліб
Вчора 18:15 3096 2
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль Максим Буйдин
Вчора 17:33 1957
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті Максим Буйдин
Вчора 16:30 2610 1
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні Максим Буйдин
Вчора 16:06 3089
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька
Тату, я пишаюся тобою: дочка Петракова написала неймовірно чуттєве привітання для батька Valeriy Ruchka
16.06.2019 19:29 1985
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
15.06.2019 18:25 1424
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів Valeriy Ruchka
15.06.2019 12:51 1577
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії Valeriy Ruchka
15.06.2019 08:00 614
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську Valeriy Ruchka
15.06.2019 07:00 1089
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
14.06.2019 22:45 2266
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:11 Теніс Ястремська - Гергес: ОНЛАЙН. LIVE трансляція 69
12:05 Футбол Представлено м’яч українського Суперкубку 255
11:43 Теніс Ястремська зіграє проти Гергес у першому колі Бірмінгема 83
11:42 Єдиноборства Українець нокаутував росіянина у фіналі Кубка світу 439
11:25 Футбол Альбасете – Мальорка: Огляд матчу 393
11:04 Футбол Хачеріді готовий перейти в російський чемпіонат 502
10:47 Футбол Манчестер Юнайтед продовжив контракт із Матою 399
10:31 Бокс Ф'юрі найкращий суперважковаговик у світі – Белью 609
10:08 Футбол Динамо планує підписати захисника Легії 567
09:48 Футбол Рома розчарована рішенням Тотті 737
09:32 Футбол Неймар може опинитися в Барселоні після вибачень 851
09:18 Футбол Реал привітав Луніна із перемогою на чемпіонаті світу 1299
09:00 Футбол Морозюк залишиться в Різерспорі 1177
08:46 Футбол Аталанта відмовилась від трансферу Маліновського 2091
08:30 Футбол Хачеріді: Ракицький має право грати де завгодно 977
08:11 Футбол Чилі розгромила збірну Японії на Копа Америка 581
07:43 Футбол Читачі Чемпіона визначили найкращого футболіста збірної України U-20 на чемпіонаті світу 3204
17 Червня 2019
23:48 Блог У Торонто, під час святкування чемпіонства Репторс, розпочалася стрілянина 702
23:33 Футбол Рух позбавився одразу шести гравців 758
23:18 Теніс Кіченок переграла Вільямс у парному розряді на турнірі в Бірмінгемі 760
22:53 Футбол Лунін стане другим голкіпером у Реалі 1296
22:42 Футбол Тотті: Я виглядав дурнем після призначення Фонсеки 1116
22:19 Футбол Бейл не буде переходити в Баварію 544
21:49 Блог Зінченко проводить відпустку в Москві 1951 4
21:42 Теніс Ястремська з перемоги стартувала на турнірі в Бірмінгемі 664

Динамо планує підписати захисника Легії

Сьогодні 10:08 567 0
Захисник молодіжної збірної Польщі може перейти в український клуб
Динамо планує підписати захисника Легії

Динамо цікавиться захисником польської Легії Матеушом Вєтескою.

Про це розповів журналіст Super Express Пьотр Кожмінскі.

Наразі гравець виступає на молодіжному чемпіонаті Європи за збірну Польщі, який проходить в Італії та Сан-Маріно.

Конкуренцію київському клубу у боротьбі за гравця може скласти португальська Брага.

У минулому сезоні Вєтеска став віце-чеспіоном Польщі у складі Легії, за яку провів 27 матчів.

Нагадаємо, захисник Динамо Микола Морозюк підпише контракт із турецьким Різерспором.

Раніше, Аталанта відмовилась від трансферу Маліновського.

Джерело - football24.ua.

#Динамо, #Легія, #Польща
Коментарі ()