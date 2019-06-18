Захисник молодіжної збірної Польщі може перейти в український клуб

Динамо цікавиться захисником польської Легії Матеушом Вєтескою.

Про це розповів журналіст Super Express Пьотр Кожмінскі.

Наразі гравець виступає на молодіжному чемпіонаті Європи за збірну Польщі, який проходить в Італії та Сан-Маріно.

Конкуренцію київському клубу у боротьбі за гравця може скласти португальська Брага.

У минулому сезоні Вєтеска став віце-чеспіоном Польщі у складі Легії, за яку провів 27 матчів.

Нагадаємо, захисник Динамо Микола Морозюк підпише контракт із турецьким Різерспором.

Раніше, Аталанта відмовилась від трансферу Маліновського.

Джерело - football24.ua.