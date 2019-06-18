Морозюк залишиться в Різерспорі

Микола Морозюк продовжить виступати в Туреччині

Захисник Динамо Микола Морозюк підпише контракт із турецьким Різерспором.

Про це повідомляє турецький журналіст Ертан Сузгун.

Київське Динамо дозволить перехід захисника Миколи Морозюка в Різерспор. При цьому турецькому клубу гравець дістанеться абсолютно безкоштовно.

Відзначимо, що Морозюк виступає за Різерспор із початку року, протягом цього часу він провів 14 матчів у турецькій Суперлізі.

Нагадаємо, Морозюк заявив, що не хоче грати в Україні.

Раніше, Аталанта відмовилась від трансферу Маліновського.

Джерело - xsport.ua.