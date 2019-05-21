Тотті включили до Зали слави італійського футболу

Легендарний нападник, екс-капітан римської Роми та збірної Італії Франческо Тотті був включений в Зал слави італійського футболу.
Про це повідомив сам футболіст у своєму Інстаграм.
Церемонія для легенди відбулася 20-го травня у Флоренції.
"Це дійсно дуже прекрасний день для мене. Я дуже вдячний всім, хто вважає мене гідним такої честі. Думаю, вирішальну роль зіграло те, що я став чемпіоном світу в 2006 році", - написав Тотті.
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Orgoglioso di essere entrato nella Hall of Fame del calcio italiano!💪💪💪🎉🎉🎉👌👌
Джерело - Чемпіон.