Тотті включили до Зали слави італійського футболу

Легендарний нападник, екс-капітан римської Роми та збірної Італії Франческо Тотті був включений в Зал слави італійського футболу.

Про це повідомив сам футболіст у своєму Інстаграм.

Церемонія для легенди відбулася 20-го травня у Флоренції.

"Це дійсно дуже прекрасний день для мене. Я дуже вдячний всім, хто вважає мене гідним такої честі. Думаю, вирішальну роль зіграло те, що я став чемпіоном світу в 2006 році", - написав Тотті.