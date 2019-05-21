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Тотті включили до Зали слави італійського футболу

Сьогодні 08:31 530 0
Тотті включили до Зали слави італійського футболу

Легендарний нападник, екс-капітан римської Роми та збірної Італії Франческо Тотті був включений в Зал слави італійського футболу.

Про це повідомив сам футболіст у своєму Інстаграм.

Церемонія для легенди відбулася 20-го травня у Флоренції.

"Це дійсно дуже прекрасний день для мене. Я дуже вдячний всім, хто вважає мене гідним такої честі. Думаю, вирішальну роль зіграло те, що я став чемпіоном світу в 2006 році", - написав Тотті.

 

 
 
 
 
 
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Orgoglioso di essere entrato nella Hall of Fame del calcio italiano!💪💪💪🎉🎉🎉👌👌

Публикация от Francesco Totti (@francescototti)

Джерело - Чемпіон.

#Тотті, #зал слави, #Рома
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