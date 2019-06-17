Тотті: Я виглядав дурнем після призначення Фонсеки

Екс-директор Роми Франческо Тотті не вів переговори з Паулу Фонсекою.

Про це розвів сам легендарний екс-футболіст.

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"Чому я не поїхав на лондонську зустріч з керівництвом та Фонсекою? По-перше, мене попередили про неї тільки за два дні.

По-друге, вони вибрали тренера без моєї участі. Я навіть не знаю, чи вибрали вони нового спортивного директора. Уявіть собі ситуацію: я дзвоню Антоніо Конте (він був єдиним тренером, якому я дзвонив особисто), а він вже знає, що Рома домовилась з Фонсекою. Я виглядав дурнем.

Паулу Фонсека – хороший начитаний тренер, який відмінно проявив себе в Шахтарі. Але він не повинен приходити в клуб з настільки жахливою атмосферою, яка тут зараз. До слова, Конте теж не хотів приходити в команду, в якій насамперед потрібно влаштовувати революцію", – поділився Тотті в коментарі BBC Sport.