Лунін серед претендентів на нагороду Golden Boy-2019

Український футболіст може виграти престижну нагороду

Голкіпер Реала та юнацької збірної України Андрій Лунін опинився у списку претендентів на звання найкращого гравця у віці до 21-го року.

Загалом у списку на Golden Boy-2019 імена 100 футболістів. Зокрема у нього потрапили такі зірки, як Джейдон Санчо, Жоау Феліш, Маттейс Де Лігт, Джанлуїджі Доннарумма.

Голосування за кращого молодого футболіста буде проходити до кінця року, а в жовтні список претендентів скоротиться до 20-ти.

Минулого року переможцем став захисник Маттейс Де Лігт із Аяксу.

Відзначимо, що українець Віктор Коваленко у 2016 році посів 23-е місце в боротьбі за звання найкращого молодого футболіста світу.

Відзначимо, що Андрія Луніна визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-20. Він зіграв на турнірі 6 матчів, у яких пропустив лише 4 голи та двічі залишив свої ворота сухими.

Нагадаємо, Куртуа привітав Луніна із перемогою на чемпіонаті світу.

Джерело - football.ua.