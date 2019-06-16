Лунін серед претендентів на нагороду Golden Boy-2019

Голкіпер Реала та юнацької збірної України Андрій Лунін опинився у списку претендентів на звання найкращого гравця у віці до 21-го року.
Загалом у списку на Golden Boy-2019 імена 100 футболістів. Зокрема у нього потрапили такі зірки, як Джейдон Санчо, Жоау Феліш, Маттейс Де Лігт, Джанлуїджі Доннарумма.
Голосування за кращого молодого футболіста буде проходити до кінця року, а в жовтні список претендентів скоротиться до 20-ти.
Минулого року переможцем став захисник Маттейс Де Лігт із Аяксу.
Відзначимо, що українець Віктор Коваленко у 2016 році посів 23-е місце в боротьбі за звання найкращого молодого футболіста світу.
Відзначимо, що Андрія Луніна визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-20. Він зіграв на турнірі 6 матчів, у яких пропустив лише 4 голи та двічі залишив свої ворота сухими.
Нагадаємо, Куртуа привітав Луніна із перемогою на чемпіонаті світу.
Джерело - football.ua.