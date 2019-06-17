Хачеріді пояснив ситуацію із переходом в Шахтар

Екс-гравець Динамо Євген Хачеріді не збирається переходити в Шахтар.

Про це сказав сам футболіст.

"Про Шахтар - це неправда. Не знаю, хто це пише. Я тільки в інтернеті читаю, або дружина чи друзі можуть щось скинути. Люди нісенітницю пишуть. Думаю, перехід в Шахтар неможливий. Це пов'язано з тим, що я десять років віддав Динамо, тому це неможливо", - сказав Хачеріді.