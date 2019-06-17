Зозуля покине іспанський Альбасете

Українцю досі не запропонували новий контракт

Нападник Альбасете Роман Зозуля, швидше за все, покине команду.

Про це повідомив журналіст El Digital de Albacete Уго Пінья.

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"Зозуля, можливо, провів свій останній поєдинок за Альбасете. Залишається дочекатися, чи запропонує йому клуб новий контракт. Дуже сумнівно, що він залишиться в Іспанії ", - сказав Пінья.

Раніше повідомлялося, що Альбасете прийматиме рішення по новому контракту для українського форварда після матчів плей-оф за вихід в Ла-Лігу.

Нагадаємо, Альбасете Зозулі переграв Мальорку, але втратив шанси на вихід у Ла-Лігу.

Джерело - ua.tribuna.com.