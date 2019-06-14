Леонардо - новий спортивний директор ПСЖ

Бразилець вже займав цю посаду у клубі з 2011 по 2013 рік

Леонардо призначений спортивним директором ПСЖ.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Бразилець на цій посаді змінив Антеро Енріке, контракт з яким був розірваний за обопільною згодою сторін.

Леонардо вже працював на посаді спортивного директора ПСЖ з 2011 по 2013 рік, і саме при ньому був сформований кістяк нинішнього складу. 49-річний бразилець привів в команду Марко Верратті, Маркіньоса, Тьяго Сілву і Едінсон Кавані.

Раніше повідомлялося, що Леонардо допоможе командою підписати захисника Аякса Маттейса Де Лігта. Бразилець знаходиться у відмінних відносинах з представником центрбека Міно Райола, що може вплинути на позитивний результат переговорів саме для ПСЖ.

У минулому сезоні Леонардо працював спортивним директором Мілана, але після заключного туру Серії А покинув свій пост.

ПСЖ в сезоні 2018/19 виграв Лігу 1, але невдало виступив в обох внутрішніх кубкових турнірах, а також на стадії 1/8 фіналу вилетів від Манчестер Юнайтед в Лізі Чемпіонів.

Джерело - Офіційний сайт ПСЖ.