У фахівця конфлікт з керівництвом

Екс-форвард збірної Італії і римської Роми, а нині директор клубу Франческо Тотті анонсував свій відхід з команди.

Про це він повідомив у своєму Твіттері.

У Тотті з керівництвом Роми назрів конфлікт. Фахівцю не подобається те, що команда не бере курс на розвиток своїх футболістів.

Планується, що Тотті оголосить про відхід з команди на прес-конференції, яка має відбутися завтра.

Domani alle 14 presso il CONI si terrà la conferenza stampa di Francesco Totti. Per accreditarsi è necessario compilare il form “Press” su https://t.co/FxZqA2LRHU. I posti sono limitati. La conferma di avvenuto accredito sarà inviata tramite email. — Francesco Totti (@Totti) June 16, 2019

Минулого сезону Рома посіла лише 6-е місце в Серії А.

Нещодавно римський клуб оголсив про назначення Паулу Фонсеки на пост головного тренера команди.

Також, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.

Джерело - Чемпіон.