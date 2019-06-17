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У Генку звинуватили Маліновського у тиску на клуб

Сьогодні 16:05 561 0
У Генку звинуватили Маліновського у тиску на клуб

У Генку відреагували на слова Руслана Малиновського про те, що клуб не хоче вести переговори з Аталантою, а також не тримає дану гравцеві обіцянку.

Технічний директор команди Димитрій де Конде вважає, що Малиновський таким чином шантажує клуб.

"Сума, про яку говорить Малиновський, невірна. Аталанта запропонувала не 15 мільйонів євро, а 10. Більш того, вони хочуть розрахуватися за нього шістьма різними частинами.

Без угоди на клубному рівні вони вже пообіцяли нашому гравцеві щедру заробітну плату. Переговори з гравцем без дозволу клубу заборонені. Це безглуздо, що намагаються зробити італійці", - сказав де Конде.

Раніше була інформація про те, що Малиновський дав згоду на перехід в Аталанту, яка в наступному сезоні буде грати в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Джерело - sport.ua.

#Генк, #Маліновський
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