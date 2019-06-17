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Генк і Аталанта домовилися про трансфер Маліновського

Сьогодні 08:46 756 0
Руслан Маліновський все ж перейде до італьського клубу
Генк і Аталанта домовилися про трансфер Маліновського

Генк і Аталанта домовилися про перехід півзахисника бельгійського клубу Руслана Маліновського.

Про це повідомляє видання Voetbal24.

За неофіційною інформацією, 26-річний українець в кінцевому підсумку перейде в клуб серії А за суму близько 20 мільйонів євро. Спочатку бельгійці не хотіли відпускати українського півзахисника, але делегація клубу з Бергамо прибула до Бельгії і прискорила переговорний процес.

Нагадаємо, раніше Малиновський заявляв, що Генк не збирається вести переговори з Аталантою.

Клуб з Бергамо почав торги по українцю з 12 мільйонів євро, поступово збільшуючи ставку до 15 і 17 мільйонів. Генк ж спочатку вимагав 20 мільйонів євро.

Раніше Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.

Джерело - footboom.com.

#Маліновський, #Генк, #Аталанта
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