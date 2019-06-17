Генк і Аталанта домовилися про трансфер Маліновського

Генк і Аталанта домовилися про перехід півзахисника бельгійського клубу Руслана Маліновського.
Про це повідомляє видання Voetbal24.
За неофіційною інформацією, 26-річний українець в кінцевому підсумку перейде в клуб серії А за суму близько 20 мільйонів євро. Спочатку бельгійці не хотіли відпускати українського півзахисника, але делегація клубу з Бергамо прибула до Бельгії і прискорила переговорний процес.
Нагадаємо, раніше Малиновський заявляв, що Генк не збирається вести переговори з Аталантою.
Клуб з Бергамо почав торги по українцю з 12 мільйонів євро, поступово збільшуючи ставку до 15 і 17 мільйонів. Генк ж спочатку вимагав 20 мільйонів євро.
Раніше Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.
Джерело - footboom.com.