Максі Гомес перейде до Валенсії

Іспанська Валенсія підсилює напад

Уругвайський нападник Сельти Максиміліано Гомес продовжить кар'єру в Валенсії.

Про це повідомляє superdeporte.es.

За даними джерела, 22-річний уругваєць мав також пропозицію від лондонського Вест Хема, але вирішив залишитися в Прімері, перейшовши в Валенсію, яка в наступному сезоні буде виступати в Лізі чемпіонів. Сума трансферу складе близько 29 мільйонів євро.

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Гомес провів 36 матчів, в яких забив 13 м'ячів і віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Вілліан замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії.

Джерело - sport.ua.