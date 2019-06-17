Мадридський клуб бажає придбати француза ще у червні

Мадридський Реал поставив собі за мету купити Поля Погба до 1 липня, коли стартує передсезонний збір МЮ.

Про це повідомляє Marca.

Манчестер Юнайтед не бажає продавати Погба, але може поміняти позицію через самого гравця, який недвозначно публічно натякнув на бажання змінити клуб .

Реал не хоче вплутуватися в різні трансферні саги - цього літа мадридці оперативно підписали Луку Йовіча, Едена Азара і Ферлана Менді, а переходи Родріго Гоеса і Едера Мілітана були оформлені за кілька місяців до цього.

Зінедін Зідан розраховує на Погба як на ключового гравця своєї команди, але при цьому хоче мати всіх новачків в своєму розпорядженні на старті тренувального збору. Реал почне готуватися до нового сезону 7 липня.

Практично напевно Погба стане найдорожчим гравцем в історії мадридців (поки це звання належить Гарету Бейлу, купленому у Тоттенхема за 101 млн євро) - адже три роки тому МЮ заплатив за француза 105 млн.

Нагадаємо, француз твердо налаштований на перехід в мадридський клуб.

Поль Погба хоче отримати новий виклик у своїй професійній кар’єрі.

Джерело - football.ua.