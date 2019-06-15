Погба може оголосити бойкот Манчестер Юнайтед

Француз твердо налаштований на перехід в мадридський клуб

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба хоче продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє ABC.se.

За інформацією джерела, француз твердо налаштований змінити клубну прописку і навіть готовий пригрозити бойкотом керівництву манкуніанців, якщо вони не відпустять його в Мадрид.

Повідомляється, що Погба може не приїхати в розташування клубу для старту підготовки до сезону-2019/2020. Також заради переходу в Реал гравець згоден піти на зниження зарплати.

У минулому сезоні чемпіонату Англії Погба провів за Манчестер Юнайтед 35 матчів і забив 13 голів.

Раніше повідомлялося, що наставник Реала Зінедін Зідан хоче купити Погба в нинішнє трансферне вікно.

Джерело - ABC.se.