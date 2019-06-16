Погба: сприятливий час, щоб отриманий новий виклик

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба хоче отримати новий виклик у своїй професійній кар’єрі.

Про це заявив гравець журналістам в Японії, повідомляє Sky Sports.

"Є багато розмов і багато роздумів з приводу мого майбутнього. Я три останні роки провів в Манчестері і відмінно себе тут почуваю.

Після цього сезону і всього, що сталося в цьому сезоні - це був мій найкращий сезон. Я думаю, для мене зараз сприятливий час, щоб отримати новий виклик десь ще. Я думаю про це, про новий виклик", – розповів гравець.