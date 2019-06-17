Алвес: Моя мета - зіграти на ЧС-2022

36-ти річний бразилець мріє зіграти на ЧС-2022

Дані Алвес у складі збірної Бразилії мрії зіграти на ЧС-2022.

Про це він повідомив Goal .

"Моя мета - зіграти на ЧС-2022, але я не дозволяю собі забігати надто далеко вперед, адже тоді ти забуваєш про сьогодення. Потрібно дивитися на те, що відбувається зараз, на нинішні можливості і не відволікатися на майбутнє і минуле. Важливо сьогодення. Я відкриваю себе заново. Коли досягаєш певного віку, починаються сумніви, багато розмов про клуб і збірної, з'являються молоді конкуренти. Але всіх оцінюють за результатом", - зазначив Дані Алвес.

Дані Алвес є третім за кількістю матчів за збірну Бразилії - 110 ігор, більше тільки у Роберто Карлоса (125) і Кафу (142). Можливо, одного разу він стане рекордсменом - Дані планує грати за "селесао" і через три роки.

Дані Алвес став новим капітаном збірної Бразилії.

Нагадаємо, що у лютому пограбували будинок захисника Дані Алвеса.

Джерело - football.ua.