Неймара позбавили права носити капітанську пов'язку збірної Бразилії

Перед товариськими матчами з Гондурасом і Катаром головний тренер збірної Бразилії Тете позбавив капітанської пов'язки Неймара.

Про це повідомляє isport.ua з посиланням на офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.

"Новим капітаном збірної на Кубку Америки стане досвідчений захисник Дані Алвес. Він провів найбільшу кількість матчів серед гравців, викликаних на Кубок Америки - 138. Останній раз Алвес був капітаном збірної в товариському матчі з Німеччиною в березні 2018 року" - повідомляється в джерелі.

Кубок Америки відбудеться в Бразилії з 14 червня по 7 липня. Команда Тете зіграє в групі А разом зі збірними Венесуели, Болівії і Перу.

Нагадаємо, Неймар хоче отримувати 1,3 млн євро в Реалі.

Раніше повідомлялося, Неймара можуть виключити зі збірної Бразилії.

Джерело - isport.ua.