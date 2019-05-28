Неймара позбавили права носити капітанську пов'язку збірної Бразилії

Перед товариськими матчами з Гондурасом і Катаром головний тренер збірної Бразилії Тете позбавив капітанської пов'язки Неймара.
Про це повідомляє isport.ua з посиланням на офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу.
"Новим капітаном збірної на Кубку Америки стане досвідчений захисник Дані Алвес. Він провів найбільшу кількість матчів серед гравців, викликаних на Кубок Америки - 138. Останній раз Алвес був капітаном збірної в товариському матчі з Німеччиною в березні 2018 року" - повідомляється в джерелі.
Кубок Америки відбудеться в Бразилії з 14 червня по 7 липня. Команда Тете зіграє в групі А разом зі збірними Венесуели, Болівії і Перу.
Нагадаємо, Неймар хоче отримувати 1,3 млн євро в Реалі.
Раніше повідомлялося, Неймара можуть виключити зі збірної Бразилії.
Джерело - isport.ua.