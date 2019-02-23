Будинок гравця ПСЖ пограбували під час матчу

Будинок захисника ПСЖ Дані Алвеса пограбували в ніч з середи на четвер. В цей час бразилець грав у перенесеному поєдинку 17-го туру чемпіонату Франції проти Монпельє (5:1).

Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією джерела, грабіжники проникли в будинок Алвеса і винесли дорогий годинник. Загальна сума збитку не називається.

Раніше від дій грабіжників постраждали ще два гравці ПСЖ - захисник Тіаго Сілва і форвард Ерік-Максим Чупо-Мотінг.

Також в лютому був пограбований будинок президента Марселя Жака-Анрі Ейро і нападаючого Ліверпуля Садіо Мане.

Нагадаємо, Президент ПСЖ: У нас хороші відносини з Венгером. Але ми не плануємо запрошувати його.

Також, Неймар і Мбаппе залишаться в ПСЖ.

Джерело - L'Equipe.