Ігор Циганик: Я був готовий звільнитися

Які відносини у ведучого телеканалу 2+2 Ігоря Циганика з президентом Динамо Ігорем Суркісом?

Ігор Циганик Tribuna.com розповів про свої відносини з презендентом київського клубу.

"З Ігорем Суркісом я знайомий з 2002 року. Тоді Ващук підписав контракт зі Спартаком, ніхто не знав про це. Треба було взяти коментар у Суркіса. Але в приймальні мене з ним з'єднали тільки після декількох годин телефонних спроб. Говорили півтори години - півтори години монологу. Він мені розповів про Ващука все. Так і познайомилися. І зараз, коли ми з ним зустрічаємося, у нас вибудована своя історія. Ми бачилися там, говорили там, записували інтерв'ю там. Мені все одно, коли пишуть, що я прогнувся під Суркіса. Все зловили цей ефір з Мадзяновським. Що поганого було в тому, щоб запросити Мадзяновського? Те, що він говорив багато, це так. Я був дуже злий через це, десь не впорався. Потім була зустріч з директором 1 +1 media Ткаченко. Він пояснював, що це неправильно. Я був готовий звільнитися, кожні півроку тут звільняюся. Це тиск не усвідомити. Я вдячний всім, хто це розуміє. Я знаю Мадзяновського з 2005 року, поважаю його, він дуже хороший хлопець. Можливо, у мене була до нього якась симпатія і я вирішив тоді не перебивати його. Потім я йому сказав, що це було дуже погано, але з мого боку. Я помилився за формою. І це відразу сприймається, що ти нібито помилився на чиюсь користь. Відразу", - сказав Циганик.