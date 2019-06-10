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Литва подала протест на матч з Люксембургом - Циганик

Сьогодні 11:31 1182 0
Протест буде поданий по аналогу зі справою Мораеса
Литва подала протест на матч з Люксембургом - Циганик

Керівництво футбольної збірної Литви подало протест на результат матчу відбору Євро-2020 проти Люксембургу (1:1) через участь в ньому форварда Жерсона Родрігеса.

Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик у твіттері.

Причиною є коріння 23-річного гравця. Литовці вважають, що він не мав права грати за збірну Люксембургу через зв'язки з Португалією, де він народився.

Повідомляється, що вже завтра Литва зареєструє свій протест офіційно.

Відзначимо, що в нічийному матчі саме Жерсон Родрігес забив у ворота Литви, після чого ті зрівняли рахунок зусиллями Новіковас.

Цікаво, що подібний протест буде поданий по аналогу зі справою, яке просувають представники Федерації футболу Люксембургу щодо натуралізованого форварда збірної України Жуніора Мораеса.

Португалія і Люксембург вважають, що форвард неправомірно став громадянином України, оскільки не проживав безперервно на території України 5 років, які необхідні для отримання паспорта. Проти цих двох збірних Мораес грав на старті відбірного циклу до Євро-2020, тому Португалія та Люксембург вимагають зарахувати нашій команді технічні поразки.

Вчора президент Федерації футболу Люксембургу Поль Філіп сказав, що буде продовжувати домагатися зняття очок зі збірною України. Таким чином, Люксембург може бути одночасно заявником і обвинуваченим у справах з одним формулюванням.

Наступний матч у відборі до ЧЄ-2020 Україна і Люксембург проведуть між собою. Зустріч на Арені-Львів відбудеться вже сьогодні, 10 червня, стартовий свисток прозвучить о 21:45.

Джерело - Чемпіон.

#Литва, #Люксембург, #Україна, #Родрігес, #Мораес
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