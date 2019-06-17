Став відомий новий наставник Челсі

Головний тренер Дербі Френк Лемпард погодився очолити Челсі, але з однією умовою.

Про це повідомляє Daily Mail.

Колишній хавбек синіх зажадав від власника клубу Романа Абрамовича не менше двох років роботи на чолі команди. Російський бізнесмен дав таку обіцянку в особистій розмові.

Відзначається, що 40-річний фахівець буде призначений на пост глпвного тренера Челсі найближчим часом.

Він змінить Мауріціо Сарри, який вирішив піти в Ювентус.

Що стосується 40-річного Лемпарда, то, щоб дістати його, Челсі доведеться виплатити Дербі компенсацію в розмірі 4,5 млн євро за дострокове розірвання контракту.

Джерело - sport-express.ua.