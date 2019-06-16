Легендарному гравцю гарантують роботу навіть у разі провалу

Власник Челсі Роман Абрамович провів переговори з головним тренером Дербі Каунті Френком Лемпардом, пообіцявши не звільняти його з посади наставника "аристократів" протягом двох років.

Про це повідомив The Times.

За даними джерела, англійський фахівець не буде відправлений у відставку навіть при незадовільних результатах.

Якщо Лемпард очолить Челсі, то він стане першим англійським тренером "аристократів" за 16 років, протягом яких лондонським клубом володіє Абрамович.

Нагадаємо, що Челсі залишився без головного тренера після відходу Мауріціо Саррі в Ювентус.

Що стосується 40-річного Лемпарда, то, щоб дістати його, Челсі доведеться виплатити Дербі компенсацію в розмірі 4,5 млн євро за дострокове розірвання контракту.

Також, претендентом на посаду головного тренера є Рафа Бенітес.

Джерело - telegraf.