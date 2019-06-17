Цітаішвілі: Головне завдання - закріпитися у Динамо

Півзахисник збірної України U-20 Георгій Цітаішвілі про перемогу на молодіжному чемпіонаті світу.

Повідомляє сайт ua.tribuna.com.

"Присвячую кожен свій гол і кожну перемогу сім'ї, дівчині. На чемпіонаті світу зі мною були батьки і молодша сестра. З Києва мене першим привітав Ігор Михайлович Суркіс. Подзвонив і привітав всю команду, сказав, що чекає на зборах. Батько сказав, що тепер я відчую, як це бути чемпіоном світу. Але це тільки початок, якщо тут зупинитися, то яка різниця, чи був я чемпіоном світу. Зараз головне завдання - закріпитися в Динамо, а там подивимося. Присвячую перемогу на чемпіонаті світу всій Україні. Ми дали людям надію, що у нас є футбол і можна багато чого досягти ", - сказав Цітаішвілі.