Маліновський дав згоду на перехід в Аталанту

Руслан Маліновський наступний сезон може розпочати в Італії

Півзахисник Генка та збірної України близький до переходу в Аталанту.

Про це повідомляє Football Italia.

Гравець вже дав згоду на перехід в італійський клуб. Аталанта готова виділити на купівлю Маліновського та нападника Севільї Луїса Мурієля 30 млн євро.

У минулому сезоні Маліновський провів за Генк 50 матчів, забив 16 голів і віддав 10 гольових передач. Він був визнаний найкращим гравцем своєї команди в сезоні.

Раніше, Аталанта зробила пропозицію Генку щодо Маліновського.

Нагадаємо, що Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.

Джерело - xsport.ua.