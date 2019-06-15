Маліновський дав згоду на перехід в Аталанту

Півзахисник Генка та збірної України близький до переходу в Аталанту.
Про це повідомляє Football Italia.
Гравець вже дав згоду на перехід в італійський клуб. Аталанта готова виділити на купівлю Маліновського та нападника Севільї Луїса Мурієля 30 млн євро.
У минулому сезоні Маліновський провів за Генк 50 матчів, забив 16 голів і віддав 10 гольових передач. Він був визнаний найкращим гравцем своєї команди в сезоні.
Раніше, Аталанта зробила пропозицію Генку щодо Маліновського.
Нагадаємо, що Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.
Джерело - xsport.ua.