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Мілан буде грати у Лізі Європи через завантаженість суду в Лозанні

Сьогодні 10:48 52 0
Суд у Лозанні не встигне розглянути справу Мілана до початку турніру
Мілан буде грати у Лізі Європи через завантаженість суду в Лозанні

Спортивний арбітражний суд у Лозанні не встигне розглянути до старту Ліги Європи-2019/20 справу щодо порушення фінансового фейр-плей італійським Міланом.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Мілан могли дискваліфікувати через невідповідність умовам фінансового фейр-плей. Проте, раніше УЄФА призупинила розгляд провадження щодо міланців через їхню скаргу до CAS.

У розкладі слухань Лозаннського арбітражу до середини серпня немає справи Мілана, тому рішення не буде винесено до початку розіграшу.

Нагадаємо, визначився кандидат на посаду головного тренера Мілана.

Також, Мілан звільнив спортивного директора.

Джерело - Футбол 24.

#Мілан, #УЄФА, #Ліга Європи
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