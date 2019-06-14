Мілан готовий розпрощатися з Сусо

Керівництво Мілана готове розглянути пропозиції щодо півзахисника Сусо.
Про це повідомляє Calciomercato.
Джерело стверджує, що футболіст вимагає суттєвого підвищення зарплати - до 6 мільйонів євро за сезон. У свою чергу боси міланського клубу не готові задовольнити фінансові апетити 25-річного іспанця.
Повідомляється, що Мілан готовий розлучитися з Сусо за 30 мільйонів євро.
У минулому сезоні іспанець забив 7 голів і віддав 10 результативних передач в 35 матчах Серії А.
Раніше повідомлялося, що Джампаоло очолить Мілан.
Також, Мілан може пропустити сезон в Лізі Європи.
Джерело - Calciomercato.