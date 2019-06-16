Футболісти молодіжної збірної України U-20 написали історію, здобувши перемогу на чемпіонаті світу в Польщі.

Так вважає екс-футболіст збірної України Євген Левченко.

"Я щиро радий, за кожного футболіста молодіжки. Тільки подумайте, ці хлопці власноруч написали історію. Вимовте це вголос: "Молодіжна збірна України - чемпіон світу. Браво", - написав Левченко у своєму Твіттері.