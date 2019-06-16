Футболісти молодіжної збірної України U-20 написали історію, здобувши перемогу на чемпіонаті світу в Польщі.
Так вважає екс-футболіст збірної України Євген Левченко.
"Я щиро радий, за кожного футболіста молодіжки. Тільки подумайте, ці хлопці власноруч написали історію. Вимовте це вголос: "Молодіжна збірна України - чемпіон світу. Браво", - написав Левченко у своєму Твіттері.
Я искренне рад, за каждого футболиста молодежки! Только подумайте, эти ребята собственноручно написали историю! Произнесите это вслух: Молодёжная сборная Украины- Чемпион Мира! Браво 🇺🇦👏🏽🔥— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 15, 2019
Нагадаємо, Цітаішвілі - найкращий гравець фіналу чемпіонату світу U-20.
Джерело - Чемпіон.