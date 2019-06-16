Керівництво "червоних дияволів" можуть погодитися на неймовірні витрати через ризик втратити гравця

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд хоче стати одним з найбільш високооплачуваних гравців в команді.

Про це повідомляє The Sun.

Англієць вимагає 350 тисяч фунтів на тиждень. Агенти Рашфорда знають про великі зарплатні Погба, Санчеса і Де Хеа, тому просять для свого клієнта наближених умов.

Ще одним козирем у переговорах з клубом можуть стати чутки про інтерес Барселони і Реала, які змушують Манчестер Юнайтед іти на компроміс.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку.

Нещодавно "манкуніанці" заблокували обмін Лукаку на Ікарді.

Джерело - Футбол 24.