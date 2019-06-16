Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд хоче стати одним з найбільш високооплачуваних гравців в команді.
Про це повідомляє The Sun.
Англієць вимагає 350 тисяч фунтів на тиждень. Агенти Рашфорда знають про великі зарплатні Погба, Санчеса і Де Хеа, тому просять для свого клієнта наближених умов.
Ще одним козирем у переговорах з клубом можуть стати чутки про інтерес Барселони і Реала, які змушують Манчестер Юнайтед іти на компроміс.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку.
Нещодавно "манкуніанці" заблокували обмін Лукаку на Ікарді.
Джерело - Футбол 24.