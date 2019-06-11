Екс-тренер донецького Шахтаря Пауло Фонсека офіційно став наставником Роми.
Про це повідомила прес-служба римського клубу.
Пауло Фонсека підписав контракт із Ромою на два роки, із можливістю продовження ще на рік. Інші деталі угоди не повідомляються.
Рома завершила чемпіонат Італії на шостій сходинці і в наступному сезоні буде виступати у Лізі Європи.
Відзначимо, що Фонсека очолив Шахтар влітку 2016 року. За цей час він виграв 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовував кубок України і та один Суперкубок країни. Його контракт із "гірниками" був розрахований до літа 2020 року.
Раніше повідомлялося, що Фонсека домовився з Ромою.
Нагадаємо, що Фонсека готовий заплатити частину своєї клаусули Шахтарю.
Джерело - Чемпіон.