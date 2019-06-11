Пауло Фонсека у наступному сезоні буде тренувати Рому

Екс-тренер донецького Шахтаря Пауло Фонсека офіційно став наставником Роми.

Про це повідомила прес-служба римського клубу.

Пауло Фонсека підписав контракт із Ромою на два роки, із можливістю продовження ще на рік. Інші деталі угоди не повідомляються.

Рома завершила чемпіонат Італії на шостій сходинці і в наступному сезоні буде виступати у Лізі Європи.

Відзначимо, що Фонсека очолив Шахтар влітку 2016 року. За цей час він виграв 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовував кубок України і та один Суперкубок країни. Його контракт із "гірниками" був розрахований до літа 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Фонсека домовився з Ромою.

Нагадаємо, що Фонсека готовий заплатити частину своєї клаусули Шахтарю.

Джерело - Чемпіон.