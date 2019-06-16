Тібо Куртуа відзначив гру українця Андрія Луніна

Голкіпер Реалу Тібо Куртуа привітав Андрія Луніна із тріумфом на юнацькому чемпіонаті світу в Польщі.

"Вітаю аміго", – написав Куртуа в коментарях під дописом українського голкіпера в Instagram.

У відповідь Лунін подякував бельгійцеві.

Відзначимо, що Андрія Луніна визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-20. Він зіграв на турнірі 6 матчів, у яких пропустив лише 4 голи та двічі залишив свої ворота сухими.

Нагадаємо, юнацька збірна України під керівництвом Олександра Петракова у фіналі чемпіонату світу перемогла збірну Південної Кореї та стала чемпіоном світу-2019 U-20.

Джерело - Чемпіон.