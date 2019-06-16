Голкіпер збірної України U-20 прокоментував перемогу у фіналі чемпіонату світу в Польщі

Голкіпер юнацької збірної України не зміг описати словами перемогу у фіналі чемпіонату світу.

Про це повідомляє УАФ.

"Перший раз таке в житті. Це неможливо передати словами. Протягом усього чемпіонату в нас була сильна підтримка вболівальників. І на цьому матчі їх було багато", – поділився враженнями Лунін.

Відзначимо, що Андрія Луніна визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-20. Він зіграв на турнірі 6 матчів, у яких пропустив лише 4 голи та двічі залишив свої ворота сухими.

Нагадаємо, Куртуа привітав Луніна із перемогою на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.