Голкіпер юнацької збірної України не зміг описати словами перемогу у фіналі чемпіонату світу.
Про це повідомляє УАФ.
"Перший раз таке в житті. Це неможливо передати словами.
Протягом усього чемпіонату в нас була сильна підтримка вболівальників. І на цьому матчі їх було багато", – поділився враженнями Лунін.
Відзначимо, що Андрія Луніна визнали найкращим голкіпером чемпіонату світу U-20. Він зіграв на турнірі 6 матчів, у яких пропустив лише 4 голи та двічі залишив свої ворота сухими.
Нагадаємо, Куртуа привітав Луніна із перемогою на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.