Руслан Маліновський наступний сезон може розпочати в Італії

Півзахисник Генка та збірної України Руслан Маліновський близький до переходу в Аталанту.

Про це повідомляє Calciomercato.

Джерелу видання стало відомо, що Аталанта запропонувала за Маліновського 17 млн євро.

У минулому сезоні Маліновський провів за Генк 50 матчів, забив 16 голів і віддав 10 гольових передач. Він був визнаний найкращим гравцем своєї команди в сезоні.

Раніше, Маліновський дав згоду на перехід в Аталанту.

Нагадаємо, що Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.

Джерело - football.ua.