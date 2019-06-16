Півзахисник Генка та збірної України Руслан Маліновський близький до переходу в Аталанту.
Про це повідомляє Calciomercato.
Джерелу видання стало відомо, що Аталанта запропонувала за Маліновського 17 млн євро.
У минулому сезоні Маліновський провів за Генк 50 матчів, забив 16 голів і віддав 10 гольових передач. Він був визнаний найкращим гравцем своєї команди в сезоні.
Раніше, Маліновський дав згоду на перехід в Аталанту.
Нагадаємо, що Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.
Джерело - football.ua.