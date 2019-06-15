Збірна України U-20 - чемпіон світу!

Збірна України у фінальному матчі чемпіонату світу переграла однолітків з Південної Кореї та виграла чемпіонат світу U-20.

Матч розпочався зі стрімкої атаки суперників, боротьба у штрафній привела до пенальті. Корейцям вдалося реалізувати момент та забити пенальті. Однак вже на 34 хвилині Супряга видовищним ударом зрівняв рахунок, а вже у другому таймі на 53-й хвилині дубль футболіста вивів українську збірну вперед. Під завісу матчу збірна України закріпила за собою остаточну перемогу над Південною Кореєю голом на 89 хвилині Цітаішвілі. Рахунок на табло 3:1.

Таким чином, молодіжна збірна України стала переможцем чемпіонату світу U-20.

Чемпіонат світу U-20

15 червня

Фінал

Україна - Південна Корея 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 пенальті Лі Кангін, 1:1 - 34 Супряга, 2:1 - 53 Супряга, 3:1 - 89 Цітаішвілі.

Нагадаємо, Бєланов підтримав збірну України у фіналі.

Також, читачі Чемпіона були впевнені у перемозі збірної України у фіналі чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.