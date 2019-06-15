Бєланов підтримає збірну України у фіналі

Екс-гравець Динамо Ігор Бєланов відвідає фінальний матч на чемпіонаті світу в Польщі.
Про це повідомляє прес-служба FIFA.
Окрім володаря Золотого м’яча – 1986 Ігоря Бєланова, фінальний поєдинок відвідають і інші зірки футболу. Зокрема – португальці Фернандо Коуту та Абель Шавьєр, бразилець Бебето і екс-равець Південної Кореї Пак Чи Сон.
These FIFA Legends are attending tomorrow's #U20WC final in Lodz 🇵🇱🏆⤵️— FIFA.com (@FIFAcom) 14 червня 2019 р.
🇺🇦 Igor Belanov ✅
🇰🇷 Ji-Sung Park ✅
🇵🇹 Fernando Couto ✅
🇵🇹 Abel Xavier ✅
🇧🇷 Bebeto ✅ pic.twitter.com/nvCQ24gECa
Раніше повідомлялося, що Україна вийде на фінал у синій формі.
Нагадаємо, корейський журналіст Алекс Кім вважає атаку Південної Кореї найкращою в історії юнацької команди.
Джерело - Чемпіон.