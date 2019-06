Бєланов підтримає збірну України у фіналі

Екс-гравець Динамо Ігор Бєланов відвідає фінальний матч на чемпіонаті світу в Польщі.

Про це повідомляє прес-служба FIFA.

Окрім володаря Золотого м’яча – 1986 Ігоря Бєланова, фінальний поєдинок відвідають і інші зірки футболу. Зокрема – португальці Фернандо Коуту та Абель Шавьєр, бразилець Бебето і екс-равець Південної Кореї Пак Чи Сон.

These FIFA Legends are attending tomorrow's #U20WC final in Lodz 🇵🇱🏆⤵️



🇺🇦 Igor Belanov ✅

🇰🇷 Ji-Sung Park ✅

🇵🇹 Fernando Couto ✅

🇵🇹 Abel Xavier ✅

🇧🇷 Bebeto ✅ pic.twitter.com/nvCQ24gECa