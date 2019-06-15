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Україна вийде на фінал у синій формі

Сьогодні 13:11 325 0
Українці визначили із комплектом форми на вирішальний матч
Україна вийде на фінал у синій формі

Сьогодні, 15 червня, збірна України U-20 у фіналі чемпіонату світу зіграє із командою Південної Кореї.

Про це повідомляє УАФ.

Для збірної України це буде перший в історії матч у фіналі турніру. На вирішальний поєдинок українські футболісти вийдуть у синій формі, команда Південної Кореї — у червоній.

Комплекти форми були визначені напередодні за участі офіційних осіб матчу та представників обох команд.

Відзначимо, що у синій формі збірна України перемогла Італію у півфіналі.

Нагадаємо, корейський журналіст Алекс Кім вважає атаку Південної Кореї найкращою в історії юнацької команди.

LIVE трансляція Україна - Південна Корея онлайн на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Південна Корея, #чемпіонат світу
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