У Кореї найкраща атака в історії – журналіст

Атака збірної Кореї грає найкраще за всю історію існування юнацької команди.

Про це розповів корейський журналіст Алекс Кім.

"Ця команда має кращу атаку в історії Кореї U-20. Хоч Джон У Ена і немає, у нас є Лі Кан Ін, багатообіцяючий атакуючий півзахисник, який грає в Європі.

Є ще кілька гравців атаки, які вже викликалися в команду U-23 і знаходяться на олівці у Паулу Бенту, тренера нашої національної збірної. Це Ум Вон Сан, Чо Енг Вук, Чон Се Джин", – розповів журналіст.