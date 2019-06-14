Аталанта зробила пропозицію Генку щодо Маліновського

Також в послугах футболіста зацікавлені Сампдорія та Наполі

Італійська Аталанта зробила пропозицію Генку про покупку півзахисника Руслана Маліновського в розмірі 12 мільйонів євро.

Про це повідомляє бельгійський Sportwereld.

За даними джерела, чемпіони Бельгії хочуть за українського хавбека 20 мільйонів. Відзначається, що представники бергамаско продовжують вести переговори, і готові підвищити пропозицію до 15 мільйонів плюс бонуси.

Також стверджується, що за ситуацією навколо Маліновського продовжують спостерігати клуби з Англії, Португалії та Італії. У свою чергу, Генк хотів би й зовсім продовжити контракт із футболістом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в послугах півзахисника зацікавлена ​​ще одна команда із Серії А - Сампдорія.

Нагадаємо, що Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.

Раніше повідомлялося, що Маліновський хоче спробувати себе в ТОП-чемпіонаті.

Джерело - Sportwereld.