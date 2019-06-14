Аталанта зробила пропозицію Генку щодо Маліновського

Італійська Аталанта зробила пропозицію Генку про покупку півзахисника Руслана Маліновського в розмірі 12 мільйонів євро.
Про це повідомляє бельгійський Sportwereld.
За даними джерела, чемпіони Бельгії хочуть за українського хавбека 20 мільйонів. Відзначається, що представники бергамаско продовжують вести переговори, і готові підвищити пропозицію до 15 мільйонів плюс бонуси.
Також стверджується, що за ситуацією навколо Маліновського продовжують спостерігати клуби з Англії, Португалії та Італії. У свою чергу, Генк хотів би й зовсім продовжити контракт із футболістом.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в послугах півзахисника зацікавлена ще одна команда із Серії А - Сампдорія.
Нагадаємо, що Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.
Раніше повідомлялося, що Маліновський хоче спробувати себе в ТОП-чемпіонаті.
Джерело - Sportwereld.