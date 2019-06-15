Луческу: 7 гравців збірної України є моїми

Більшість гравці збірної України у матчі проти Сербії є вихованцями екс-тренера Шахтаря Мірчи Луческу.
Про це розповів сам наставник, повідомляє Calciomercato24.
"Всі футболісти, які грали під моїм керівництвом, досягають успіху в Європі.
Подивіться на збірну України в матчі кваліфікації Євро-2020 проти Сербії: 7 з 11 гравців стартового складу були моїми", - сказав Луческу.
Раніше, Луческу рекомендував Аталанті купити Маліновського.
Нагадаємо, Луческу заявив, що Пауло Фонсека заслужив шанс попрацювати у великому клубі.
Джерело - ua.tribuna.com.