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Фонсека заслужив попрацювати у Ромі – Луческу

Сьогодні 12:41 484 0
Фонсека заслужив попрацювати у Ромі – Луческу

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека заслужив шанс попрацювати у великому клубі.

Про це розповів екс-тренер гірників Мірча Луческу, повідомляє Tuttomercatoweb.

"Коли Фонсека прийшов в Шахтар, то йому дісталася сильна і організована команда. Але він добре працював і перемагав в непростій ситуації. Він заслужив шанс попрацювати в такому великому клубі, як Рома.

Він - дуже розумний і амбіційний тренер, знає, як добре організувати захист", – підсумував Луческу.

Нагадаємо, у Лісабоні пройдуть переговори щодо працевлаштування Фонсеки.

Раніше повідомлялося, що контракт Фонсеки містить опцію викупу за 5 мільйонів євро.

Джерело - football.ua.

#Фонсека, #Рома, #Луческу
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