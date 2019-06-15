Луческу: Маліновський буде відмінною покупкою для Аталанти

Гравець збірної України Руслан Маліновський може допомогти Аталанті у наступному сезоні.
Про це розповів екс-тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу, повідомляє Сalciomercato24.com.
"Для Аталанти це буде відмінна покупка. Маліновський - виключно розумний і фізично сильний півзахисник. Він не дуже швидкий, але володіє відмінним останнім пасом, а також добре б'є з лівої ноги.
І ще один важливий момент: у порівнянні з тим, яким я його пам'ятаю, Маліновський дуже сильно виріс в професійному плані. Він зможе допомогти Аталанті, ось побачите", – розповів Луческу.
У минулому сезоні Маліновський провів за Генк 50 матчів, забив 16 голів і віддав 10 гольових передач. Він був визнаний найкращим гравцем своєї команди в сезоні.
Раніше, Аталанта зробила пропозицію Генку щодо Маліновського.
Нагадаємо, що Маліновський відмовився продовжити контракт з Генком.
Джерело - sport.ua.