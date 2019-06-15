Луческу: Маліновський буде відмінною покупкою для Аталанти

Гравець збірної України Руслан Маліновський може допомогти Аталанті у наступному сезоні.

Про це розповів екс-тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу, повідомляє Сalciomercato24.com.

"Для Аталанти це буде відмінна покупка. Маліновський - виключно розумний і фізично сильний півзахисник. Він не дуже швидкий, але володіє відмінним останнім пасом, а також добре б'є з лівої ноги.

І ще один важливий момент: у порівнянні з тим, яким я його пам'ятаю, Маліновський дуже сильно виріс в професійному плані. Він зможе допомогти Аталанті, ось побачите", – розповів Луческу.