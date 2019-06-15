Екс-гравець Динамо Олександр Алієв прокоментував фінал між Україною та Південною Кореєю

Юнацька збірна України є сильнішою за свого суперника та має це довести у грі.

Про це розповів екс-гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв.

"Фаворит однозначно Україна. При всій повазі до Південної Кореї, але наша команда сильніша і має довести це на футбольному полі. Нехай це фінал, на який настрій у всіх буде позамежний, але збірна України без варіантів повинна взяти Кубок світу і привезти його в Україну, щоб порадувати своїх численних уболівальників. Стати чемпіонами світу - велика мрія хлопців, хочеться, щоб у них все вийшло", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що Україна вийде на фінал у синій формі.

Нагадаємо, корейський журналіст Алекс Кім вважає атаку Південної Кореї найкращою в історії юнацької команди.

Джерело - xsport.ua.