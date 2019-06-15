Україна - Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу чемпіонату світу

Фінал чемпіонату світу на Чемпіоні

Сьогодні, 15 червня, збірна України U-20 вперше в історії зіграє у фіналі чемпіонату світу. Суперником українців буде команда Південної Кореї.

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Гру Україна - Південна Корея онлайн можна буде дивитися на Чемпіоні. Початок о 19:00

Коментуватимуть фінальну зустріч Дмитро Джулай і Денис Босянок.

Водночас наш сайт проведе і текстову трансляцію поєдинку.

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Нагадаємо, дивитися онлайн-трансляцію Україна - Сербія можна починаючи з 18:55, а стартовий свисток пролунає о 19:00.

Джерело - Чемпіон.