19-річний форвард ПСЖ перейшов в Байєр

Футболіст виступатиме в Бундеслізі

Форвард ПСЖ Мусса Діабі офіційно став гравцем леверкузенського Байєра.

Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.

Деталі контракту поки не відомі, однак, сам футболіст вже прокоментував цей перехід.

"З нетерпінням чекаю можливості вийти на поле і допомогти відмінному німецькому клубу. Сподіваюся, що зможу стати краще і вдосконалити свою гру. Переїзд за кордон в одну з найбільш збалансованих ліг Європи - це дуже цікаво", - сказав Діабі.

Нагадаємо, Баварія запропонувала 90 млн євро за півзахисника Байєра.

Також повідомлялося, що Грізманн може потрапити в ПСЖ шляхом обміну.

Джерело - Офіційний сайт Байєра.