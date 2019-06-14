У першому перехідному матчі за право підвищення у Ла-Лігу Альбасете українця Романа Зозулі на виїзді поступився Мальорці.
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Єдиний гол у першому таймі забив Леонардо Суарес на 23-й хвилині. А Родрігес подвоїв перевагу господарів уже в доданий арбітром час другого тайму.
Українець лише одного разу завдав удар по воротах суперника, але не влучив у площину. У підсумку – перемога Мальорки. Матч відповідь відбудеться у неділю, 16-го червня.
До вашої уваги відеоогляд матчу.
Чемпіонат Іспанії, Сегунда
Плей-оф
1-й матч
13 червня
Мальорка - Альбасете 2:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 23 Суарес, 2:0 - 90+1 Родрігес
Нагадаємо, Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди.
Джерело - Чемпіон.